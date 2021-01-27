عمايري آخر المنضمين لمسلسل “مقابلة مع السيد آدم”

أعلنت الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم عن انضمام النجم عبد المنعم عمايري للعمل.

وسيمثل عمايري دور شخصية لم تكن موجودة في الجزء الأول، وستظهر من خلال تطور الأحداث في الجزء الثاني.

وسيتناول الجزء الثاني من المسلسل البوليسي الذي حظي بمتابعة كبيرة في جزئه الأول، محاولة الدكتور آدم الانتقام من المتورطين بمقتل ابنته حياة.

وسيشهد الجزء الثاني من المسلسل انضمام مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية، كروعة السعدي، فاتن شاهين، ويزين خليل الذي سيلعب دور يوسف عوضاً عن الممثل لجين إسماعيل.

يذكر أنّ المخرج فادي سليم باشر مؤخراً تصوير الجزء الثاني من المسلسل في العاصمة السورية دمشق، ومن المتوقع أن يتم عرض العمل في الموسم الرمضاني القادم.

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