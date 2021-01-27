آسوس تطلق حاسوباً جديدا للألعاب.. إليك مواصفاته وسعره

أماطت شركة آسوس التايوانية اللثام عن حاسوب جديد مخصص للألعاب أطلقت عليه Sky Selection2.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج AMD Ryzen 7 5800H 8-core بتردد ديناميكي للشريحة 4.3 غيغا هرتز.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 15.6 بوصة ومعدل تحديث 240 هرتز، ومجموعة ألوان عالية بنسبة 100% RGB، وستحتوي الشاشة على نمط DC لتعتيم الشاشة، وتقنية Active-Sync.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب على شكل قرص صلب SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 16 غيغا بايت بتردد 3200 ميغا هرتز، وذلك لكي تدعم 64 غيغا من الذاكرة، وتجعل الحاسوب مناسباً للألعاب بشكل أفضل.

وسيستخدم الحاسوب الجديد 4 أنابيب حرارية مسطحة داخل الجهاز، وسيحتوي على بطارية بقوة 90 واط، منفذ HDMI 2.0، منفذ USB 3.2.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر 1435 دولارا أمريكيا.

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