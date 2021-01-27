أخفت إصابتها بكورونا.. فدخلت السجن لعام

أصدرت محكمة صينية حكماً بسجن مواطنة صينية أخفت إصابتها بفيروس كورونا قبل ركوبها طائرة متوجهة من أمريكا إلى الصين في مارس الماضي.

وقالت السلطات المحلية إنّ المرأة البالغة من العمر 37 عاماً تناولت دواء للحمى قبل ركوبها الطائرة لإخفاء علامات الإصابة بفيروس كورونا، وبعد وصولها للصين ثبتت إصابتها بالمرض.

وتسبب هذا الأمر في فرض الحجر الصحي على 63 شخصاً من مخالطيها من أجل التأكد من سلامتهم.

وعدّت المحكمة تصرف المرأة انتهاكاً صريحاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار الوباء.

وقالت المحكمة إنّ المرأة المذنبة ستخضع لعام من المراقبة بعد انتهاء فترة السجن بتهمة إعاقة الوقاية من الأمراض المعدية.

يذكر أنّ الحكومة الصينية تمكنت في الصيف الماضي من السيطرة على الوباء الذي انطلق من أراضيها باتجاه العالم، بعد تطبيقها لمجموعة كبيرة من إجراءات العزل التي صُنف من أقسى إجراءات العزل في العالم.

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