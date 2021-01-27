لا تتناولها بكثرة.. الأدوية المسكنة خطيرة على الصحة

حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنكوف الناس من تناول المسكنات بشكل مستمر ودون حاجة ماسة لتناولها.

وقال الطبيب الروسي إنّ هذه المسكنات تؤدي في بعض الحالات لحدوث احتشاء في عضلة القلب، جلطات دماغية، نزيف دموي، وفي بعض الحالات قد تؤدي للوفاة.

وأكد على أنّ المسكنات تتكون من عقاقير غير ستيرودية مضادة للالتهابات، تساعد على تخفيف الآلام، لكنّ الإكثار منها يؤدي لحدوث نزيف في المعدة.

ودعا الطبيب الروسي الناس للاطلاع على تركيب الأدوية قبل تناولها، بالإضافة لاستشارة الطبيب عند تناولها مع أدوية أخرى، لأنّ بعضها قد يتفاعل بشكل سلبي مع الأدوية الأخرى ويسبب مشاكل صحية خطيرة قد تؤدي إلى الموت في بعض الحالات.

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