“الهيبة” يخرج من السباق الرمضاني

أكدّ المنتج صادق الصباح خروج الجزء الخامس من الهيبة من السباق الرمضاني، وقال إنّ الجزء الجديد سيعرض بشكل مستقل بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال المنتج إنّ فريق العمل قرر تأجيل عرض الجزء الأخير لمنح طاقم العمل فترة كافية من الراحة، ولكي يملك الكتاب الفترة الكافية لكتابة النص الختامي للمسلسل الذي حظي بشعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

وأشار صادق إلى أنّ قرارهم هذا لا علاقة له بزيادة انتشار فيروس كورونا في لبنان، ولا بالإغلاق التام المفروض في البلاد.

وأكد صادق أنّ عملية تصوير الجزء الأخير ستبدأ في فبراير القادم دون أن يفصح عن أي تفاصيل إضافية.

وكان الجزء الرابع من المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان السوري تيم حسن قد حقق نجاحاً كبيراً خاصةً مع مشاركة أبطال جدد كديمة قندلفت وعادل كرم.

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