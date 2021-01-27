لتقي نفسك من الأمراض.. تناول الكُراث

أكد المركز الاتحادي الألماني للتغذية أهمية تناول الكراث، وقال إنّ الكراث يحتوي على مواد مفيدة لصحة الإنسان وتحميه من مجموعة كبيرة من الأمراض.

وأشار المركز الألماني إلى أنّ الكراث غني بفيتامين A، B، C، E، الكالسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، والصوديوم.

وأوضح المركز الألماني احتواء الكراث على مادة الكبريتيد التي تتميز بتأثير مثبط للالتهابات، والتي تهاجم الجذور الحرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

وقال المركز الاتحادي الألماني إنّ الكراث يضم أليافا غذائية قابلة للذوبان تساعد على إنقاص الوزن لأنّها تنشط عملية الهضم، وتمنح الشخص شعوراً بالشبع، وتحد من هجمات الجوع الشديد، بالإضافة لدورها في تقوية جهاز المناعة، وتجعل البشرة أكثر نضارةً وحيويةً.

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