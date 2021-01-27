شاهد بالفيديو.. حركة ذكية تنقذ متزلجاً من دب مفترس

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو يظهر مطاردة دب بري لمتزلج كان يمارس هوايته في أحد منتجعات رومانيا.

ووقعت هذه الحادثة في منتجع بريدال الروماني حيث تفاجأ أحد المتزلجين أثناء ممارسته لرياضته المفضلة بمطاردة دب بري له.

وقال عدد من السياح الذين شاهدوا المطاردة من التلفريك ووثوقها، إنّ المتزلج قام برمي حقيبته للدب ليشغله بها، في حين قاموا بإصدار أصوات لتشتيت انتباه الدب ريثما يصل المتزلج لنقطة آمنة.

ونجح الشاب الذي لم تكشف هويته في الفرار من براثن الدب والوصول إلى نقطة آمنة.

يذكر أنّ السلطات المحلية أصدرت قبل أسبوع من الحادث تحذيراً للسكان وطلبت منهم أخذ الحذر من الحيوانات البرية وخاصةً الدببة، حيث يوجد في المنطقة أكثر من 6 آلاف دب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية