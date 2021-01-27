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شاهد بالفيديو.. حركة ذكية تنقذ متزلجاً من دب مفترس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو يظهر مطاردة دب بري لمتزلج كان يمارس هوايته في أحد منتجعات رومانيا.

ووقعت هذه الحادثة في منتجع بريدال الروماني حيث تفاجأ أحد المتزلجين أثناء ممارسته لرياضته المفضلة بمطاردة دب بري له.

وقال عدد من السياح الذين شاهدوا المطاردة من التلفريك ووثوقها، إنّ المتزلج قام برمي حقيبته للدب ليشغله بها، في حين قاموا بإصدار أصوات لتشتيت انتباه الدب ريثما يصل المتزلج لنقطة آمنة.

ونجح الشاب الذي لم تكشف هويته في الفرار من براثن الدب والوصول إلى نقطة آمنة.

يذكر أنّ السلطات المحلية أصدرت قبل أسبوع من الحادث تحذيراً للسكان وطلبت منهم أخذ الحذر من الحيوانات البرية وخاصةً الدببة، حيث يوجد في المنطقة أكثر من 6 آلاف دب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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