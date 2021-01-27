جديد موتورولا.. هاتف بكاميرا رباعية وبطارية قوية

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Motorola Edge S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 870 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 2520*1080، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومعيار IP52 لمقاومة الماء والتراب.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 250 دولارا أمريكيا.

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