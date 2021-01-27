سوني تطلق كاميرا بدقة K8 ومستشعر كامل.. إليك سعرها

رفعت شركة سوني اليابانية النقاب عن كاميرا جديدة بمواصفات مميزة ومستشعر كامل أطلقت عليها Alpha 1.

وستعمل الكاميرا الجديدة بمعالج BIONZ XR، وستدعم التقاط صور ثابتة عند 30 إطار لكل ثانية بتنسيق RAW، مع مصراع إلكتروني عند استخدام الضبط التلقائي.

وزودت الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة بمستشعر Exmor CMOS إطار كامل بدقة 50.1 ميغا بيكسل، وبعدسات سوني E.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدعمها تسجيل الفيديوهات بدقة K8 عند إطار 30 ثانية لكل ثانية عند 10 بت أو بدقة 4K، وباحتوائها على شاشة قابلة للإمالة.

وستحتوي الكاميرا على عدسات إلكترونية Quad-XGA OLED تدعم حتى 9.44 مليون نقطة مع معدل تحديث 240HZ لكل إطار، وستدعم ملف تعريف الألوان S-cinetone.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية في مارس القادم بسعر يتراوح ما بين 6498 و7300 يورو.

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