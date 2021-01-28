فرنسا تمنح وسام الآداب والفنون للفنانة هند صبري

منحت فرنسا وسام الآداب والفنون للممثلة والمنتجة التونسية هند صبري وسام الآداب والفنون برتبة ضابط خلال احتفال أقيم -الأربعاء- داخل مقر السفارة الفرنسية في العاصمة المصرية القاهرة.

واقتصرت مراسم الحفل على الأهل والأصدقاء مراعاة للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، فيما أشارت السفارة إلى أنه ثاني وسام تحصل عليه هند صبري من فرنسا نظير مجهوداتها في الثقافة والفنون، بعد وسام فارس الذي حصلت عليه سنة 2014 م.

ونشرت هند صبري صورة لتقلدها الوسام على صفحتها بموقع فيسبوك

وكتبت هند صبري على صفحتها بموقع فيس بوك مع صورة تقلدها للوسام:”شكرا للجمهورية الفرنسية ولسفيرها ولعائلتي وجمهوري وأصدقائي، وأعدكم أن استمر في محاولة إسعادكم”.

يشار إلى أن بداية مشوار هند صبري الفني كان قبل نحو 25 عاماً حيث انطلاقتها من بلدها تونس ثم انتقلت إلى مصر لتكتسب شهرتها عربياً وعالمياً مع مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية ومن من أشهر أفلامها “عرايس الطين” و”نورا تحلم” و “مذكرات مراهقة” و”عمارة يعقوبيان” و”الجزيرة” و”إبراهيم الأبيض” و”أسماء”.

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