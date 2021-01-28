وفاة أسطورة الكوميديا الأميركية كلوريس ليتشمان عن 94 عاما

رويترز /

رحلت الممثلة الأميركية كلوريس ليتشمان -الأربعاء- عن عمر ناهز الـــ 94 عاماً وقد توفيت وفاة طبيعية في داخل منزلها الكائن بولاية كاليفورنيا – حسب ما ذكرته وكيلتها الإعلامية جولييت غرين .

نشأت ليتشمان في “دي موين” بولاية “أيوا” ودرست في استديو الممثلين بنيويورك حيث زاملت الممثل “مارلون براندو” وقد بدأت مشوارها الفني في أواخر أربعينيات القرن العشرين وتزوجت من المنتج والمخرج “جورج إنغلاند” في 1953 م وانفصلا في 1979 م وأنجبا خمسة من الأبناء.

يُذكر أن “ليتشمان” حازت على “8” جوائز غرامي لعملها في مسلسل “عرض ماري تايلر مور”، كما تحصلت على جائزة الأوسكار في فيلم “ذا لاست بيكتشر شو” أو “آخر عرض صور” واستمر مشوارها حتى بعد تخطيها سن التسعين وشار كت قبل ذلك وهي في عمر الثانية والثمانين في برنامج “دانسينج ويذ ذا ستارز”، “الرقص مع النجوم”، كما ظهرت عام 2019 في النسخة الأحدث من المسلسل الكوميدي “ماد أباوت يو”، “مجنون بك”، كما عملت في فيلمين عامي 2019 و2020 لم يعرضا بعد.

ونعتها مديرة أعمالها جوليت غرين في بيان بقولها: “شرفت بالعمل مع كلوريس ليتشمان، إحدى أنبل الممثلات في عصرنا .. ما من أحد كان يشبه كلوريس.. بنظرة واحدة كانت تخطف قلبك أو تجعلك تضحك حتى تدمع عيناك.. لا سبيل لأن تتوقع ما ستقوله أو ستفعله، وهذه القدرة على المفاجأة كانت جزءاً من سحرها الذي لا يُضاهى”.

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