تعرف على أفضل خدمات إستضافة المواقع للعام 2021

لإنشاء موقع خاص بك أو مدونة احترافية أو متجر إلكتروني فبالتأكيد أنت بحاجة إلى أحد خدمات إستضافة المواقع للبدء، ولمن لا يعرف شركات أو خدمات إستضافة المواقع فمهمتها ببساطة وضع أو تخزين (استضافة) موقعك على خوادمها حتى يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من خلال العنوان أو الـ Domain التي تقدمه لك الشركة عند شراء الاستضافة.

وفي الوقت الحالي هناك الكثير من خدمات إستضافة المواقع الأجنبية والعربية، وجميعها تقريباً تقدم نفس الخدمات لكنها تختلف فيما بينها في الأسعار والمميزات وجودة الاستضافة لذا نقدم لك في هذا المقال دليلاً شاملاً حول أفضل شركات أو خدمات إستضافة المواقع في عام 2021 وكيف يمكنك اختيار الاستضافة المناسبة لك.

محتويات المقالة:

في هذه المقالة سوف نتطرق للحديث عن النقاط الآتية:

معايير اختيار الاستضافة. الخدمات التي تقدمها شركات الاستضافة. أفضل شركات الاستضافة العالمية. أفضل شركات الاستضافة العربية. الاستضافة المجانية. الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الاستضافات.

معايير اختيار الاستضافة: كيف تختار الاستضافة المناسبة؟

هناك الكثير من المعايير والأسس التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أحد أفضل خدمات إستضافة المواقع لأن اختيار الاستضافة المناسبة أحد أهم أسباب نجاح المواقع في كسب ثقة محركات البحث واجتذاب الزوار وكذلك نمو مشاريع التجارة الإلكترونية إذا كنت تنوي إنشاء متجر إلكتروني على الإنترنت.

يمكننا تصنيف معايير اختيار أفضل استضافة كالآتي:

معايير مالية: تتعلق بالميزانية المخصصة للموقع الذي تود إنشاءه.

تتعلق بالميزانية المخصصة للموقع الذي تود إنشاءه. معايير فنية: تتعلق بسرعة الاستضافة، مساحة التخزين، السعة الشهرية للموقع أو الـ Bandwidth، المزايا الأمنية وغير ذلك.

تتعلق بسرعة الاستضافة، مساحة التخزين، السعة الشهرية للموقع أو الـ Bandwidth، المزايا الأمنية وغير ذلك. تجربة الاستخدام: تتعلق بلوحة التحكم الخاصة بالاستضافة cPanel وسهولة تركيب الإضافات والسكربتات دون تعقيدات وكذلك إدارة كافة جوانب الاستضافة.

تتعلق بلوحة التحكم الخاصة بالاستضافة cPanel وسهولة تركيب الإضافات والسكربتات دون تعقيدات وكذلك إدارة كافة جوانب الاستضافة. الدعم الفني: من ناحية سهولة الوصول إليه وسرعة الرد عليك بردود وافية وعملية للإجابة عن استفسارك أو حل مشكلتك.

الخدمات التي تقدمها شركات الاستضافة:

استضافة المواقع بكافة أنواعها. حجز وشراء عنواين المواقع Domains. استضافات تطبيقات وألعاب الموبايل. واستضافة السيرفرات الإفتراضية. وكذلك استضافة المنتديات. خدمات تحسين المواقع في محركات البحث SEO>

بالنسبة للأشخاص المبتدئين فأهم خدمة متاحة لهم هي خدمة استضافة المواقع والتي سوف يتمحور حولها الحديث فيما يخص اختيار شركة الاستضافة الأفضل وخطط الأسعار الأنسب.

أفضل خدمات إستضافة المواقع في الوقت الحالي:



خلال الجزء التالي من المقالة سوف نتعرف على أفضل خدمات إستضافة المواقع العالمية فيما يتعلق باستضافة مواقع الإنترنت، وسوف يكون التركيز منصباً على الباقات والخطط الأساسية كونها الأنسب للشريحة الأكبر التي تود البدء في إطلاق موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

1. شركة Bluehost

شركة بلوهوست بدون مبالغة تعتبر أحد أشهر خدمات إستضافة المواقع العالمية وخاصة بالنسبة للمبتدئين ومن المعلوم أن القائمين على تطوير سكريب وردبريس نفسه يرشحون شركة بلوهوست كخيار أول عند اختيار استضافة مدفوعة.

مميزات استضافة بلوهوست:

سرعة عالية في التحميل

أسعار رخيصة عند الاشتراك أول مرة تبدأ من 2.75$ شهرياً

سهولة الاستخدام والتسجيل وكذلك تثبيت سكرين وردبريس بضغطة زر

دعم فني سريع عبر المحادثة الفورية أو الهاتف.

ضمان استعادة أموالك حتى 30 يوم.

دومين مجاناً لمدة عام.

عيوب استضافة بلوهوست:

إذا كنت تمتلك موقع بالفعل على استضافة أخرى وتود نقله إلى استضافة بلوهوست فهذا الأمر ليس مجانياً بل سيكلفك حتى 150$.

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2. شركة Hostinger

مميزات استضافة Hostinger:

سرعة تحميل عالية.

أرخص استضافة متوفرة بأسعار تبدأ من أقل من دولار واحد شهرياً (0.80$/شهر).

تتوفر واجهة عربية ودعم فني باللغة العربية أيضاً.

مراكز بيانات في مناطق حول العالم.

دومين مجاني لمدة عام.

إمكانية نقلك موقعك من استضافة أخرى.

إمكانية استعادة الأموال حتى 30 يوم.

عيوب استضافة Hostinger:

لا يوجد شهادة أمان SSL مجانية (سعرها 11$ تدفع مرة واحدة)

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3. شركة HostGator

مميزات استضاقة HostGator:

سرعة تحميل عالية

مساحة تخزين ومعدل نقل بيانات “Bandwidth” غير محدود

إمكانية إنشاء عدد غير محدود من عناوين البريد الإلكتروني

شهادة أمان SSL مجانية

إمكانية نقل موقعك لديهم بشكل مجاني

سعر يبدأ من 2.99$ دولار شهرياً

استعادة الأموال حتى 45 يوماً.

عيوب استضافة HostGator:

رسوم التجديد مرتفعة نوعاً ما لأن بعد انتهاء أول فترة حتى 6 أشهر ستلاحظ ارتفاع رسوم التجديد لتصل إلى 10$ وربما أكثر.

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4. شركة SiteGround

مميزات استضافة SiteGround:

دعم مثالي لمنصة الوردبريس

إمكانية نقل موقعك من استضافة أخرى

دعم فني سريع وفعال

شهادة SSL مجانية ونسخ احتياطي يومي للموقع

عيوب استضافة SiteGround:

أسعار تبدأ من 3.95$/شهر عند الاشتراك في البداية، ليست الاستضافة الأرخص في القائمة.

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5. شركة A2Hosting

مميزات استضافة A2Hosting:

سرعة تحميل عالية

دعم فني سريع وفعال

إمكانية نقل الموقع من استضافة أخرى

أسعار تبدأ من 3$ / شهر للباقة الأساسية

شهادة أمان SSL مجانية

عيوب استضافة A2Hosting:

بعض القيود على الباقات الرخيصة، كما أنها ليست الاستضافة الأرخص

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6. شركة iPage

مميزات استضافة iPage:

سعر رخيص للاستضافة يبدأ من 1.99$ / شهر عند الاشتراك أول مرة

تسجيل الدومين مجاناً

شهادة أمان SSL مجاناً

استعادة الأموال حتى 30 يوم

عيوب استضافة iPage:

لا يوجد لوحة تحكم cPanel

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7. شركة GreenGeeks

مميزات استضافة GreenGeeks:

سرعة تحميل عالية

تسجيل دومين مجاناً

إمكانية نقل موقعك من استضافة أخرى

سعر يبدأ من 3$ / شهر عند الاشتراك أول مرة

عيوب استضافة GreenGeeks:

أسعار التجديد عالية نسبياً تبدأ من 10$ / شهر بالنسبة للباقة الأساسية

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8. شركة Inmotion Hosting

مميزات استضافة Inmotion Hosting:



الباقة الأساسية جيدة جداً

دومين مجاني وسعة تخزين وباندويدث غير محدود

شهادة SSL مجانية

دعم فني عبر سكايب والدردشة الفورية والهاتف.

عيوب استضافة Inmotion Hosting:



سعر الباقة الأساسية يبدأ من 4$ / شهر لكنها تتيح مزايا إضافة مقارنة بغيرها من الشركات.

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9. شركة HostMonster

مميزات استضافة HostMonster:

دومين مجاني

شهادة أمان SSL مجانية

لوحة تحكم متاحة باللغة العربية

عيوب استضافة HostMonster:

سرعة الاستضافة متوسطة

الأسعار مرتفعة نسبياً وتبدأ من 5$/شهر

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10. شركة DreamHost

مميزات استضافة DreamHost:

استضافة سريعة

ضمان استرجاع الأموال حتى 3 أشهر

باندويدث غير محدود

عيوب استضافة DreamHost:

لا توجد لوحة تحكم كلاسيكية cPanel

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الاستضافات العربية .. ماذا عنها؟

في الحقيقة لا توجد شركات استضافة عربية حقيقية بمعنى أن شركات الاستضافة العربية لا تمتلك خوادم ومراكز بيانات خاصة بها وإنما تعمل كموزع Reseller أو وكيل لشركات الاستضافة الكبرى بمعنى أنها تعتمد على خوادم ومراكز بيانات الشركات العالمية وما تقدمه من خدمات أخرى.

شركات الاستضافة العربية هي أشبه بوسيط بين خدمات إستضافة المواقع العالمية والمستخدم، شخصياً لا أنصح بها كخيار أول ومن الأفضل التعامل مباشرة مع شركات أو خدمات إستضافة المواقع الشهيرة مباشرة مثل تلك التي ذكرناها في المقال.

لا أظن أن اللغة الأجنبية كاللإنجليزية قد تكون عائقاً أمام البعض في التعامل مع واجهة المستخدم في الاستضافة أو التواصل مع الدعم الفني، فما يهم هو الإلمام بالقواعد الأساسية للغة فضلاً عن المصطلحات الفنية المعروفة، إن كانت اللغة العربية عائقاً فشركات مثل شركة هوستينجر Hostinger توفر واجهة عربية ودعم فني باللغة العربية أيضاً.

على أي حال، إذا كانت لديك فرصة للاشتراك في شركة استضافة عربية بسعر مناسب ومزايا متعددة والأهم من ذلك سمعة طيبة بنتها الشركة على مدار سنوات، يمكنك أن تخوض التجربة معها.

الاستضافات المجانية .. مالها وما عليها!

الاستضافات المجانية لن تكلفك شيئاً ولن تدفع مقابلها سنتاً واحداً وهي مناسبة للذين لا يملكون المال الكافي لشراء استضافة مدفوعة، أو خوض تجربة استضافة وإدارة المواقع لاكتساب بعض الخبرة وتعلم الأساسيات.

أيضاً إذا كنت لا تود تجربة الاستضافة المدفوعة أول مرة خوفاً من فشل التجربة أو وقوع مشكلات وإن كان الأمر بسيط وليس معقداً كما تعقد، أما إذا كنت تنوي عمل موقع احترافي أو مشروع مهم فالاستضافة المجانية ليس خياراً جيداً بتاتاً.

حسناً، أنت لن تدفع شيئاً وستحصل على استضافة مجانية تشبه الاستضافة المدفوعة في الأساسيات لكن سيكون هناك بعض القيود كالآتي:

الدومين سيكون دومين فرعي مصحوباً بعنوان الاستضافة وليس دومين احترافي مثل باقي المواقع

سعة الموقع ومعدل نقل البيانات وسرعة التحميل حتماً تكون أقل، وإن تلك ليست مشكلة بالنسبة لموقع ناشيء.

عدم وجود خدمات إضافية ووسائل حماية للدومين والموقع

قد تقوم الشركة المقدمة للاستضافة المجانية بعرض إعلانات ربحية لها.

أفضل خدمات إستضافة المواقع المجانية:

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هذه الاستضافات تتفاوت مزاياها لكنها تشترك في أنها تقدم لك الأشياء الأساسية التي تحتاجها للبدء في العمل على موقعك بالاستضافة المجانية أو بدء رحلة التعلم واكتساب الخبرات، كما تتيح أيضاً الترقية إلى استضافة مدفوعة، وبصراحة نحن في أخبار التطبيقات لا ننصح باستخدام هذا النوع من الاستضافات خاصة إذا كنت تنوي بناء عمل حقيقي لأنه قد تكون له أضرار كثيرة فيما بعد.

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الاستضافات:

ما الفرق بين الدومين والاستضافة؟

الدومين هو عنوان الموقع www.domain.com على الإنترنت بينما الاستضافة هي الملفات المخزنة على الموقع، الدومين والاستضافة تعتبران خدمتان منفصلتان مثلاً يمكنك أن تحجز دومين من شركة وتشتري استضافة من شركة أخرى.

في العادة يتم حجز الدومين مع الاستضافة أول مرة وأحياناً تقدم لك شركة الاستضافة الدومين مجاناً، وسيتم تجديد رسوم الاستضافة بعد انتهاء مدتها أم الدومين يتم تجديده سنوياً.

ما الفرق بين الوردبريس والاستضافة؟

الاستضافة كما نوهنا سابقاً هي مساحة تخزين محجوزة على الإنترنت وتوفر الاستضافة لوحة تحكم cPanel يمكن من خلالها تركيب سكريبتات بضغطة زر مثل سكريبت الوردبريس. وردبريس هو عبارة عن نظام إدارة محتوى تعتمد عليه معظم مواقع الإنترنت من خلاله يمكن إدارة كافة جوانب الموقع من ناحية التصميم والمحتوى كتركيب تصميم للموقع Theme مثلاً وإضافة المواضيع والكُتاب والتحكم بصلاحيتهم وإدارة التعليقات وغير ذلك.

ما هي الاستضافة الأفضل لي؟

الاستضافة الأفضل عموماً تحددها عوامل عدة ذكرناها في مطلع المقالة، وكل الشركات المذكورة في المقالة شهيرة ولها باع طويل في المجال، اختيار الاستضافة الأفضل لك خصيصاً تحدده عوامل أخرى مثل مزانيتك ونوعية الموقع الذي تريد إنشاءه وعدد الزوار المتوقع.

بالنسبة للمبتدئين، اختيار الباقات أو الخطط الأساسية يعتبر أفضل خيار لأنها الأرخص ثمناً وتناسب المواقع في بداياتها وإذا نما موقعك بشكل سريع يمكنك الترقية لاحقاً إلى خطة أخرى أكثر تقدماً.

كم تبلغ تكلفة البدء في إنشاء الموقع؟

تحتاج إلى الآتي حتى يظهر موقعك على الإنترنت:

استضافة يختلف سعرها وفقاً للاشتراك الدوري والمدة.

دومين بسعر يبدأ من 10$ (بعض الشركات توفر لك الدومين مجاناً لمدة عام عند الاشتراك)

سكريبت وردبريس مجاناً

شهادة SSL اختيارية لحماية الموقع (في حدود 10$ تدفع مرة واحدة وبعض الشركات تقدمها مجاناً عند الاشتراك)

ما هي رسوم تجديد الاستضافة؟

الاستضافة والدومين عبارة عن اشتراك لمدة محددة يتم تجديده برسوم بعد انتهاء الاشتراك، يتم تجديد الدومين كل عام أما الاستضافة فهناك مدد مختلفة للخطط تبدأ من شهر وتستمر لسنوات.

يجب أن نلفت الانتباه هنا إلى ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن رسوم الاشتراك أول مرة تكون مخفضة جداً لكن عند التجديد تكون الأسعار بدون خصومات أو تخفيضات، مثلاً نجد أن شركة ما تتيح اشتراك مبدئي بسعر 2$ / شهر لكن بعد انتهاء الخطة تجد أن رسوم التجديد تصل إلى 10$/شهر أو أكثر، من المهم جداً معرفة الرسوم المبدئية والرسوم الاعتيادية المطلوبة عند التجديد.

ما هي طرق الدفع لشراء الاستضافة والدومين؟

يمكنك الدفع أونلاين باستخدام وسائل دفع مختلفة إما عبر بطاقات الفيزا والماستر كارد أو من خلال البابيال، تلك هي وسائل الدفع الأساسية المتوفرة لدى الشركات وبعضها تقدم خيارات دفع أخرى إضافية.

من الجدير بالذكر أن أغلب شركات الاستضافة توفر إمكانية إلغاء الاشتراك واسترجاع أموالك في فترة مدتها 30 يوماً من تاريخ الاشتراك.