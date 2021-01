دراسة.. تناول خل التفاح يُمكن أن يزيد متوسط العمر

ينتج خل التفاح عن تخمير للتفاح حيث يتفاعل نوع من الفطريات مع سكر التفاح، ومع الأطعمة الكربوهيدراتية بشكل عام.

أكدت العديد من الدراسات أنه ينسب متوسط العمر المتوقع إلى حد كبير إلى النظام الغذائي المتبع وكيفية ممارسة الرياضة، وسلطت الضوء أيضا على فوائد تناول خل التفاح.

تساعد خصائص خل التفاح المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة على خفض مستويات السكر في الدم، والمساعدة في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب، وذلك وفقا لموقع “إكسبريس”.

أول فائدة لخل التفاح هي قدرته على المساعدة في خفض مستويات السكر في الدم وإدارة مرض السكري، حيث أشارت دراسة صحية إلى أنه يحسن حساسية الأنسولين بنسبة 19 إلى 34% بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، على سبيل المثال الخبز الأبيض، ويخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر المرتفع في الدم.

وأظهرت الدراسات أيضا أن الخل يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، فهو يزيد من الشعور بالامتلاء وبالتالي تناول سعرات حرارية وكميات طعام أقل والتخلص من دهون البطن وفقدان الوزن.

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة ومُهددة للحياة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب التاجية التي هي سبب رئيسي للوفاة، وبعض أنواع السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات أيضا إلى أن خل التفاح يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويقلل ضغط الدم الذي هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب ومشاكل الكلى.

أفضل طريقة لدمج خل التفاح في النظام الغذائي هو استخدامه في الطهي، لكن بعض الناس يفضلون أيضا تخفيفه بالماء وشربه كمشروب.

ولكن يجب تجنب تناول جرعات كبيرة من خل التفاح لأنه يمكن أن يسبب آثارا جانبية ضارة مثل تآكل مينا الأسنان.

