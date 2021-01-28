تسريبات – سوار شاومي مي باند 6 القادم سوف يضم ثلاثة مزايا مهمة!

سوار شاومي مي باند هو من أشهر الإكسسورات الرياضية مبيعاً، وتشير آخر التسريبات أن الجيل السادس من السوار شاومي مي باند 6 سوف يأتي مع 3 مزايا جديدة.

الميزة الأولى هي وجود GPS بداخل السوار مما يعني قدرة السوار على تتبع حركة ومسار المستخدم من تلقاء نفسه دون الاعتماد على الهاتف المتصل به لذلك الغرض.

الميزة الثانية سوف تكون وجود المساعد الصوتي أمازون أليكسا من أجل الأوامر الصوتية، سابقاً كان السوار به مساعد صوتي خاص بشاومي لكنه كان مقتصر فقط على النسخة التي تباع داخل الصين.

الميزة الثالثة سوف تكون حساس جديد في السوار بإمكانه قياس مستوى الأكسجين في الدم وهي ميزة باتت تنتشر مؤخراً في الساعات الذكية ومن الجيد أن نراها أيضاً في السوار الذكي الأرخص ثمناً من شاومي.

ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم ميزة ارتفعت أهميتها مع انتشار وباء فيروس كورونا إلا أنها في جميع الأحوال لا يعتمد عليها كلياً ولا تعوض بأجهزة القياس الطبية المتخصصة، لكنها قد تفيد الرياضيين في الأماكن العالية عن سطح البحر ومتسلقي الجبال.

سوار شاومي رخيص الثمن ويقوم بتتبع حركة المستخدم ونشاطه البدني في الرياضات المختلفة بجانب مزايا استقبال الإشعارات والتحكم بالهاتف في بعض الامور وعادة ما يتراوح سعره بين 30$ إلى 40$ وآخر إصدار حالياً هو الإصدار الخامس Xiaomi Mi Band 5.