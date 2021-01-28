العلماء يبتكرون طريقة لحل مشكلة النفايات الإلكترونية

تعتبر النفايات الإلكترونية مشكلة متنامية لذلك قرر العلماء أن يبتكروا طريقة لتتحلل هذه النفايات وتصبح سماد عن طريق شاشات العرض الكهروضوئية والتي تم التحقق من قابليتها للتحلل البيولوجي.

ويكمن مبدأ عمل الشاشة في تغير مقدار امتصاص الضوء مع تطبيق الجهد لتتغير الأجزاء الفردية من الشاشة بين حالات شبه شفافة وغير شفافة وذلك عن طريق بوليمر عضوي يُعرف باسم PEDOT:PSS.

وبفضل هذا النوع من الشاشات فإن النفايات الإلكترونية من هذه الشاشات لن تكون خردة إلكترونية، ولكن يمكن تحويلها إلى سماد مع إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وبالتالي تقل الخردة الإلكترونية المضرة للبيئة.

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