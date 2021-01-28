ناسا تكشف حقيقة صور رصدها قمر صناعي في أنتاركتيكا

اندهش العلماء عندما رصدت وكالة ناسا بواسطة قمر صناعي شيئا يرتفع فوق الجليد في أنتاركتيكا التي تعد ملاذا علميا لأكثر من 1000 باحث على مدار العام، يراقبون تغير المناخ ويدرسون تاريخ الأرض.

وأظهرت الصور و كأن شيئاً تعرض لـ”هبوط اضطراري” وخلق هذا الشكل الذي حير العلماء وأقلقهم خوفاً من أن يكون شبيهاً بأسوأ كارثة جوية في تاريخ نيوزيلندا ولكن المحلل مارك دانتونيو نفى التحليل الأولى بقوله بأن الميزة المكتشفة في الصورة لا تشبه نتاج تحطم طائرة.

وأرسلت وكالة ناسا علماء بقيادة الدكتورة كيلي برنت إلى أنتاركتيكا للتحقق مما حصل ووجدوا جدارا بطول 7 أميال من الجليد المسنن يبرز من البحار المتجمدة لماكموردو ساوند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا