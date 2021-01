أن ينجح رجل في تحرير نفسه من فكي تمساح، فهذا أمر قد يندرج تحت مسميات عدة، فهو قد يكون محظوظا أو قويا جدا، وربما ينطبق عليه القول الشائع: “الشجاعة غلبت القوة”.

نجا أسترالي، اليوم الخميس، من هجوم تمساح في شمال أستراليا بعدما تمكن من تحرير نفسه من فكّي الحيوان.

فقد تمكن الرجل أسترالي، في 44 من عمره، من تحرير نفسه من فكي الحيوان الشرس في منطقة “لايك بلاسيد”، وفقا لما ذكرته سلطات الإنقاذ في أستراليا.

وأوضحت سلطات الإنقاذ في أستراليا أن الرجل كان يسبح في متنزه بالقرب من مدينة كيرنز السياحية في مقاطعة كوينزلاند عندما عضّه التمساح.

وقال بول سويني، الذي يعمل في خدمة الإنقاذ في كوينزلاند: “لقد شعر فجأة بشيء يقبض على قمة رأسه، كان يعلم أنه تمساح”.

وأضاف “وضع يديه في فك التمساح لتحرير رأسه وعندما فعل ذلك، انغلق فكه على سبابته اليسرى”.

وأوضح سويني أن الرجل اضطر بعد ذلك إلى السباحة لمسافة طويلة للوصول إلى الشاطئ خوفاً من أن يمسك به التمساح.

وعندما وصل عناصر الإنقاذ، كان الرجل جالساً “بهدوء مدهش”.

وهو يعاني إصابات في الرأس والوجه والكتف واليد، ونُقِل إلى مستشفى في كيرنز ومن المتوقع أن يتعافى بسرعة.

وقال سويني إن الرجل “كان محظوظاً جداً”.

وتكثر تماسيح المياه المالحة في المنطقة لكنها قلّما تهاجم أحداً.

وعلّق المنقذ مازحا “إنه شخص قوي جدا قال إنه سيعود للسباحة قريبا. هو أكثر شجاعة مني”.

The post نجا بأعجوبة.. أسترالي يُحرر نفسه من فكي تمساح appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا