كيف تجعل الايفون ينطق اسم المتصل عند المكالمات؟

يحتوي هاتف الايفون على ميزة هامة للغاية وهي نطق اسم المتصل عند ورود مكالمة جديدة، وعلى الرغم أن الميزة موجودة منذ سنوات ألا أن الكثير من المستخدمين يجهل وجودها أو كيفية تفعيلها.

لماذا هي ميزة مهمة؟

هناك عدة أسباب تجعل ميزة نطق اسم المتصل في الايفون مفيدة مثل أن يكون الهاتف بعيداً عنك أو موضوعاً في جيبك، أو أثناء قيادة السيارة حتى لا يتشتت ذهنك بالنظر إلى شاشة الهاتف لمعرفة هوية المتصل، أو عند ارتداء سماعات البلوتوث، كل هذه المواقف وأكثر سوف تكون فيها تلك الخاصية على الايفون ذات فائدة عظيمة.

كيفية تفعيل ميزة نطق اسم المتصل على الايفون؟

من خلال خطوات سهلة وبسيطة تستطيع أن تفعل ذلك كالآتي:

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الهاتف Phone

اضغط على خيار الإعلان عن المكالمات Announce Calls

سوف تجد أمامك أربعة خيارات مختلفة: “دائماً” لتفعيل الخاصية بشكل دائم في جميع الأوقات، أو تفعيل الخاصية عند استخدام “سماعة الرأس أو السيارة” عند توصيلها عبر البلوتوث، أو “سماعات الرأس فقط”، الخيار الرابع “مطلقاً” هو لتعطيل الخاصية وهو الخيار الافتراضي في النظام.

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