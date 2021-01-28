تطبيق انستغرام يحصل على ميزات جديدة تجعله أكثر عملية وفائدة

أفاد القائمون على تطبيق انستغرام عن ميزات سيحصل عليها التطبيق يمكن أن تجعله أكثر علمية وفائدة للمستخدمين وذلك من خلال إضافة لوحة تحكم احترافية لأصحاب الحسابات التجارية وحسابات الشركات وصناع المحتوى.

وستوفر اللوحة الجديدة إمكانية الإستفادة من جميع الأدوات التي يوفرها “إنستغرام” لإدارة الحسابات للأغراض التجارية فضلاً عن اختصارات الشركات المرتبطة بالعلامة التجارية لصاحب الحساب.

ويعمل التطبيق حالياً على تطوير ميزة جديدة ستضاف لتساعد المستخدمين على الإعلان عن حدث أو نشاط اجتماعي معين وسيتمكن من دعوة 20 شخصا من أصدقائه على التطبيق للمشاركة بالحدث أو الفعالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا