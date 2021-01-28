رجل استرالي يحرر نفسه من فكي تمساح وينجو بأعجوبة

تمكن رجل من أن ينقذ نفسه بعد أن هجم عليه تمساح وهو يسبح في في متنزه بالقرب من مدينة كيرنز السياحية في أستراليا بعد أن شعر بشيء يقبض على قمة رأسه، وكان يعلم أنه تمساح.

وحرر الرجل البالغ من العمر 44 عاماً نفسه من فكي التمساح عندما وضع يديه في فك التمساح لتحرير رأسه واضطر للسباحة لمسافة طويلة وهو مصاب ليصل إلى الشاطئ خوفاً من أن يلحق به التمساح ويمسك به مجدداً.

ويعاني الرجل الآن من إصابات في الرأس والوجه والكتف واليد وحالته الصحية مستقرة وعلق أحد المنقذين إن الرجل “كان محظوظاً جداً ولحسن حظه أن إصابته كانت طفيفة وأنه نجى بأعجوبة.

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