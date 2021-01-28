الآن يمكنك شراء مفاتيح تفعيل ويندوز 10 و أوفيس 2019 بسعر يبدأ من 9$ لفترة محدودة!

بمناسبة نهاية العام الميلادي الآن متاح مفاتيح تفعيل أصلية 100% لأشهر منتجات مايكروسوفت مثل ويندوز 10 و أوفيس 2019 برو بأرخص الأسعار من متجر MMORC والذي يقدم أيضاً تخفيضات إضافية لزوار وقراء “أخبار التطبيقات”.

متجر MMORC

متجر MMORC.COM هو متجر مخصص لبيع تراخيص الألعاب والبرامج للمنصات المختلفة مثل نظام ويندوز والإكس بوكس والبلايستيشن بأسعار منخفضة ومن أشهر منتجاتها تراخيص وأكواد تفعيل Windows 10 Pro و Office 2019 Pro بأسعار رخيصة وتوصيل فوري عبر البريد الإلكتروني.

ويندوز 10

نظام Windows 10 Pro الأحدث من مايكروسوفت وحزمة البرامج المكتبية الأشهر Office 2019 Pro وغيرها الكثير من برامج ومنتجات مايكروسوفت المميزة يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيلها الأصلية والاستمتاع بها بشكل دائم في مقابل أسعار رخيصة مقارنة بأسعارها في الأسواق.

موقع MMORC يقدم أيضاً كوبونات خصم لقراء و زوار “أخبار التطبيقات” بقيمة 39%. الكوبون هو: APF39 ويمكن استخدامه على المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

مفتاح تفعيل Windows 10 Pro بسعر أقل من 10$ بعد الخصم!!

مفتاح تفعيل indows 10 Home 32/64 Bit في مقابل 9$ فقط

مفتاح تفعيل Windows 10 Enterprise في مقابل 12$ فقط

خصومات على أوفيس 2019 (قد تحصل على ويندوز 10 مجاناً)

خصم بقيمة 56% باستخدام كوبون الخصم APF56 على المنتجات الآتية (الأسعار بعد استخدام كوبون الخصم):

مفتاح تفعيل Microsoft Office 2019 Pro Plus بسعر $31

مفتاح تفعيل Windows 10 Pro + Office 2019 Pro بسعر 37$

Microsoft Office 365 Pro Plus Global $14

Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $20

Microsoft Office 2016 Pro Plus Key – $24.5

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key – $29.16

خصومات على برامج مكافحة الفيروسات

كود الخصم APF39 يعمل أيضاً على برامج مكافحة الفيروسات الآتية (الأسعار بعد تطبيق الخصم):

Kaspersky Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.19

Kaspersky Total Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.8

Kaspersky Total Security 2020 3 Devices 1 Year Digital Code Global $17.68

McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global $9.57

McAfee AntiVirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global $19.51

McAfee Livesafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global $31.29

Eset NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $11.58

Eset Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.23

AdLock 2020 5 Devices 1 Year Digital Code Global $11.95

Windows Server

كود الخصم APF39 يعمل أيضاً على البرامج الآتية أيضاً (الأسعار بعد تطبيق الخصم):

Windows Server 2019 Standard Key Global $24.39

Windows Server 2019 Essentials Key Global $26.22

Windows Server 2019 Datacenter Key Global $28.05

Windows Server 2019 Remote Desktop Services 50 USER Connections Key Global $30.49

Windows Server 2019 Remote Desktop Services 50 DEVICE Connections Key Global $30.49

Microsoft SQL Server 2019 Standard Key Global $36.59

Microsoft SQL Server 2017 Standard Key Global $35.98

Microsoft Visual Studio 2019 Pro Professional Key Global $24.39

يمكنك الدفع باستخدام بايبال أو البطاقة الائتمانية وغير ذلك من وسائل الدفع وقم بإضافة كوبون الخصم عند الشراء لتفعيل العرض. بمجرد إتمام الشراء سوف سيتم إرسال مفتاح التفعيل الأصلي إلى بريدك الإلكتروني (تذكر كتابة بريدك بطريقة صحيحة) ويمكنك استرداد أموالك في حالة حدثت أي مشكلة معك والتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الآتي: [email protected]