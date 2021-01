مخاطر استخدام الهواتف الذكية على مُنحنيات العمود الفقري

وفق دراسة أمريكية حديثة أكد باحثون أن النظر إلى الأسفل عند استعمال الهاتف لمدة طويلة يزيد من التوتر على العمود الفقري، ويحذر الباحثون الأمريكيون من أن ذلك قد يؤثر على جيل كامل، والأجيال القادمة.

أظهرت دراسة حديثة أن جراحي العمود الفقري لاحظوا تزايدا في عدد المرضى الذي يعانون من آلام الرقبة وأعلى الظهر التي ترتبط باتخاذ وضع سيئ للجسم أثناء استخدام الهاتف المحمول الذكي لفترات طويلة أو ما يسمى بـ “عنق الهاتف الجوال”.

ولتجنب آلام الرقبة والعمود الفقري، ذكرت الدراسة بعض النصائح حول كيفية استخدام هاتفك بشكل صحيح دون الإضرار بصحتك.

عليك تجنب تلك الأوضاع التالية خلال استعمال هاتفك الذكي لمدة طويلة؛ حيث إنه عندما تقوم بخفض رأسك بدرجة 30 فإنك تقوم بتحميل العمود الفقري حوالي 18 كيلو جراماً، أما في حالة خفضه إلى 60 درجة فإنك تزيد من الحمل ليصل إلى 27 كيلو جراماً، مما يشكل أضراراً كبيرة للعمود الفقري والرئتين والكثير من الأجهزة الأخرى.

كما أن الدراسات قد أثبتت أن الحالة المزاجية للفرد تعتمد بنسبة كبير على وضعية وقوفه أو جلوسه، فيصاب أصحاب وضعية iHunch والتي تكون فيها الرقبة مشدودة للأمام ومغروزة على الصدر بحالات الاكتئاب بشكل أكبر ممن يتجنبون تلك الوضعية .

أما عن الوضعية الصحيحة لاستخدام الهاتف الذكي خاصة في حالة استخدامه لمدة طويلة فهي وضع الرقبة على الكتفين في شكل عمودي بدرجة ميل “0”، حيث تكون العين في مقابل الشاشة بشكل مباشر أفقي، مما يمنع وجود أي حمل على الرقبة أو العمود الفقري أو الرئتين مما يحافظ على صحتك.

ووفق ما ذكرت الدراسة توجد 5 تمارين بسيطة يمكن أن تساعد في التخلص من الأضرار التي يتعرض لها عمودك الفقري بسبب الأوضاع الخاطئة خلال حملك لهاتفك لمدة طويلة:

1 – قم بتحريك رأسك بشكل دائري مع شد العضلات.

2 – تدليك الكتفين والعضلات الجانبية في عنقك، والمنطقة الواقعة بين ألواح كتفك.

3 – الوقوف عند مدخل الباب، تمد ذراعيك بشكل أفقي، وثني صدرك للأمام، هذا سوف يساعد على استرخاء العضلات التي تصبح ثابتة في موقف واحد لفترة طويلة عند استخدام الهاتف الذكي.

4 – إذا كنت تستخدم الهاتف لأكثر من عشر دقائق، فاضغط ذقنك إلى عنقك والضغط وشد ألواح كتفك في نفس الوقت، كرر هذا التمرين عدة مرات، ثم ثبت الوضعية لمدة عشر دقائق.

5 – في كل مرة تستخدم الهاتف الذكي، تذكر أن الوضعية الصحيحة يمكن أن تساعدك في تجنب العديد من المشاكل الصحية في المستقبل.

وفي سياق متصل، وقد وجدت الدراسات السابقة أيضا أن الناس يحنون رقابهم حوالي 45 درجة، ويصبح أسوأ من ذلك عند الجلوس، مقابل الوقوف.

وقال معدو الدراسة في دورية “ذا سباين” إن بعض المرضى، خاصة صغار السن الذين لم يكن من المعتاد أن يصابوا بآلام الظهر، يتعرضون للانزلاق الغضروفي ولمشكلات تتعلق باستقامة الجسم.

وقال تود لانمان المشارك في إعداد الدراسة وهو طبيب أعصاب في مركز سيدراس-سيناي الطبي في لوس انجلوس “في الأشعة السينية عادة ما يكون العنق مقوسا للخلف ولكن ما نراه هو أن القوس ينقلب مع تحديق الناس في هواتفهم لساعات كل يوم”.

وقال لرويترز هيلث “عندما يصل المرضى إلى الطبيب يكونون بالفعل يشعرون بألم كبير ولديهم مشكلات انزلاق غضروفي… القلق الحقيقي هو أننا لا نعلم ما الذي سيحدثه ذلك لدى أطفال اليوم الذين يستخدمون الهواتف طول اليوم”.

وكتب لانمان وجيسون كولار طبيب العظام المشارك في إعداد الدراسة كذلك إن الناس عادة ما ينظرون إلى أسفل أثناء استخدامهم، خاصة عندما يكتبون رسائل نصية بالمقارنة مثلا بالبحث على الانترنت أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

ووجدت دراسات سابقة كذلك أن الأشخاص يميلون برقابهم بزاوية 45 درجة ويزداد الأمر سوءا وهم جالسون بالمقارنة بالوقوف.

وأضافا أن تأثير ذلك على العمود الفقري يزيد مع الأوضاع التي ينثني فيها العمود الفقري بدرجة أكبر.

لانمان والمؤلف المشارك في الدراسة الدكتور جيسون كويلار، جراح العمود الفقري والعظام قالا: مستخدمي الهواتف اليوم، سوف يحتاجون جراحة بعمر 8 سنوات حتى سن 28؟ وأضاف: ” العمود الفقري عند الأطفال لا تزال تنمو وغير متقدمة، ونحن لسنا متأكدين ما يمكن توقعه أو إذا كان هذا يمكن أن يغير التشريح الطبيعي”.

لانمان وكويلار يقترحان تغيير بسيط في نمط الحياة، لتخفيف التوتر عن الرقبة والعمود الفقري، ويوصون بالاحتفاظ بالهواتف المحمولة أمام الوجه أو بالقرب من مستوى العين أثناء الكتابة النصية، كما يقترحون استخدام الباهمين في اليدين بدلا من الابهام الواحد لخلق موقف أكثر تناظرا ومريح للعمود الفقري.

كما يوصي الجراحين في العمود الفقري، بالإضافة إلى استخدام الهاتف الذكي ،الناس الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر استخدام لوحة مرتفعة بحيث تكون على مستوى العين الأفقي الطبيعي.

وقال غوانزيوب شين من المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، من الصعب التوصية بالوضعية المناسبة لمستخدمي الهواتف الذكية، بأن يتم رفع الهاتف على مستوى العين لتجنب وضعية النظر للأسفل، فإن ذلك يخلق مخاوف جديدة للكتف، حيث ستكون الذراع مرتفعة، فيرى أن التوصية الأكثر فائدة عمليا، أخذ فترات راحة متكررة أو بعض التمارين الرياضية، التي يمكن أن تقوي عضلات الرقبة والكتف.

