شاشة جالكسي S21 ألترا تختلف عن أي شاشة في أي هاتف آخر – تعرف على التفاصيل

سلسلة جالكسي S21 كانت سلسلة مميزة من نواحي عديدة، وهذا بالرغم من أن عدد من المستخدمين قد رأوا فيها مشاكل مختلفة منها كون شاشات جالكسي S21 العادي وبلس بدقة منخفضة نسبيًا إلى جانب خامات التصنيع تحديدًا في هاتف جالكسي S21 العادي، لكن هاتف جالكسي S21 ألترا كان مميزًا من جميع النواحي، واليوم سنتحدّث عن شاشة جالكسي S21 ألترا بعدما أوضحت سامسونج تفاصيلها.

خواص ومميزات شاشة جالكسي S21 ألترا

الشاشة الجديدة مصنعة من مواد شبه عضوية، وهي التي تساعد الإلكترونات على الانتقال فيها بشكل أسرع وأسهل، وهنا سهّلت سامسونج الأمر ووصفت الشاشة بأنها قادرة على عرض سطوع أعلى وأكثر دقة إلى جانب الحفاظ على عمر البطارية بشكل واضح من ناحية أخرى.

الشاشة المستخدمة في الهاتف هي شاشة من نوع LTPO لكنها ليست الأولى في هواتف سامسونج، بل أننا رأيناها سابقًا في هاتف جالكسي نوت 20 ألترا، لكن المميز في الشاشة الجديدة هو أنها “الأولى” التي تستخدم تلك التقنية الموفرة للطاقة مع وجود سطوع أعلى في نفس الوقت.

يُذكر أن شاشات LTPO قبل أن تظهر في الهواتف الذكية كانت تستخدم في الساعات الذكية! وبالفعل شركة مثل أبل تخطط الآن لاستبدال شاشات الآيفون الحالية بشاشات LTPO نظرًا لكل هذه المميزات، هذا إلى جانب دعم هذه الشاشات لتردد 120 هيرتز بكل أريحية.

ما رأيك إذن؟ وهل تخطط لشراء هاتف جالكسي S21 ألترا أو شراء هاتف من هواتف سامسونج الجديدة؟ شاركنا الآن في التعليقات..