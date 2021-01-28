شيرين تستعد لإحياء أول حفل فني لها بعد كورونا

أكدت الفنانة المصرية شيرين استعدادها لإحياء أول حفل فني لها بحضور الجمهور منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت النجمة المصرية إنّها ستحيي حفلاً فنياً على مسرح المجاز في خورفكان يوم 19 فبراير القادم رفقة الفنانة السورية أصالة نصري، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت النجمة المصرية استعدادها للسفر خلال الأسبوع القادم من أجل إجراء البروفات التحضيرية استعداداً للحفلة.

وتعد هذه الحفلة الأولى للنجمة شيرين منذ بدء جائحة كورونا، حيث آثرت شيرين الغياب عن الساحة الفنية خلال هذه الفترة الصعبة.

يذكر أنّ النجمة المصرية أطلقت في بداية العام 2021 أغنية أرض الجمال، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

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