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ما أسباب إصابة الأطفال بحصوات الكلى؟

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إلى أنّ الأطفال مهددون بالإصابة بحصوات الكلى.

وأرجعت الرابطة الألمانية أسباب الإصابة بحصوات الكلى إلى العوامل الوراثية، اضطرابات الأيض، الإصابة المتكررة بعدوى المسالك البولية، بالإضافة إلى التهابات الأمعاء المزمنة.

وحددت الرابطة أعراض الإصابة بحصوات الكلى بالغثيان والقيء، بالإضافة لحدوث آلام في البطن، والشعور بآلام في الظهر أو الجانب.

وأشارت الرابطة إلى أنّ اكتشاف المرض لا يتم بشكل مبكر لأنّ أعراضه لا تكون ظاهرة بشكل واضح، وقالت إنّ اكتشافه يتم عبر اختبار بول أو فحص بالموجات فوق الصوتية.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ علاج هذه الحصوات يتم من خلال الإكثار من شرب السوائل مع إمكانية تناول الأدوية، بالإضافة لاستخدامات الموجات التصادمية لتفتيت الحصوات في الحالات الخطيرة، وقد يضطر الأطباء للجوء لإجراء عملية جراحية في الحالات النادرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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