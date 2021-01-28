هاتف Galaxy A02.. مواصفات مميزة وسعر أميز

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتف جديد ببطارية قوية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Galaxy A02.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج MT6739W من ميديا تيك، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI2.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة وجودة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 7.75 واط، منفذ Micro USB مكان لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 150 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية