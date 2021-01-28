مُعمرة تصبح نجمة تيك توك بسبب أغنية من الحرب العالمية

لم تكن المعمرة آمي هوكينز تعلم بأنّ أداءها لأغنية من الحرب العالمية الأولى أثناء احتفالها بعيد ميلادها ال110 سيجعلها نجمة تيك توك.

حيث قام أحد الحاضرين لعيد الميلاد بتصويرها أثناء ترديد أغنية طريق طويل لتييبييراي التي تحولت لموسيقى عسكرية، وتحميله على حسابه في تطبيق تيك توك.

وحظي المقطع بانتشار كبير على تيك توك، وحصد أكثر من 30 ألف مشاهدة وسط تفاعل كبير من رواد تيك توك الذين أبدوا إعجابهم بصوت الجدة التي تعيش في منطقة كونمازث جنوبي ويلز.

ومازحت الجدة الحاضرين الذين سألوها عن سر عمرها المديد وقالت لا تذهبوا لعيادة الطبيب.

يذكر أنّ شقيقة آمي احتفلت قبل مدة قصيرة بعيد ميلادها الثاني بعد المائة.

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