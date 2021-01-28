فرنسي يقطع أنفه وشفته ليصبح كائناً فضائياً

في إطار سعيه للتحول لكائن فضائي قام الفرنسي أنتوني لوفريدو بإجراء عملية على جدع أنفه وشفته العليا ليصبح مظهره غريباً وشبيهاً بالكائنات الفضائية.

بالإضافة إلى ذلك أجرى الشاب الفرنسي البالغ من العمر 32 عاماً تغييرات كبيرة على جسمه ووجهه، فحول لون جلده للأسود من خلال تغطيته بالوشوم الغريبة المظلمة، كما عمد لإجراء تغييرات في مقلة عينيه.

وشارك الشاب الفرنسي هذه التغييرات على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، وقال إنّه أجرى عملية جدع الأنف في إسبانيا لأنّ فرنسا لا تسمح بإقامة تعديلات على الجسم، وأكد إجراء التعديلات الأخرى في بلدان أوربية تسمح بهذه الأمر.

يذكر أنّ الشاب الفرنسي أشار لمعانته أثناء تناول الطعام بسبب هذه التغييرات، إلّا أنّه شكر الأطباء وعبّر عن فخره بعملهم، وقال إنّه سيقوم بتغييرات أخرى في جسده خلال الفترة القادمة.

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