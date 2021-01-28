شركة Fujifilm تطلق كاميرا بدون مرآة داخلية

أعلنت شركة Fujifilm عن كاميرا جديدة بدون مرآة داخلية أطلقت عليها X-E4.

وتعد هذه الكاميرا أصغر الكاميرات الموجودة بدون مرآة داخلية، وستحتوي على مستشعر X-Trans بدقة 26.1 ميغا بيكسل، وأقراص تحدد سرعة المصراع.

وزودت الشركة اليابانية كاميراتها الجديدة بشاشة قابلة للإمالة، وقرص المصراع نمط P لإعدادات آلية بشكل كامل.

وستدعم الكاميرا الجديدة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 ثانية لكل إطار، وستضم ميزة التخزين على وسائط داخلية أو إخراج الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، بالإضافة لدعمها دقة 1080 بيكسل عند 240 إطارا في الثانية.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة خلال شهر مارس القادم بسعر 850 دولارا أمريكيا بدون العدسات، أو 1050 دولارا لعدة تحتوي على مجموعة من العدسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية