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أخصائية روسية: كورونا يؤدي لتدهور البصر

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الطبيبة الروسية تاتيانا شيلوفا إنّ فيروس كورونا يترك تأثيراً سلبياً على العين، ويؤدي لتدهور البصر.

وأكدّت الطبيبة الروسية معاناة بعض الأشخاص الذين أصيبوا بحالات متوسطة أو شديدة من تدهور في حدة البصر.

وأوضحت الأخصائية الروسية أنّ فيروس كورونا يسبب تغييرات في الأغشية المخاطية للعين تظهر على شكل التهاب ملتحمة، بالإضافة لتغييرات في عدسة العين.

وبررت الأخصائية السبب بنفاذ الاحتياطات الوظيفية للجسم بسبب الإضافة بكورونا، مما يتسبب بحدوث إعتام في العين.

بالإضافة لإصابة البعض باضطراب تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة في قاع العين، الأمر الذي يتسبب بعدم وضوح في الرؤية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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