كورونا يؤجل مهرجان كان السينمائي مجدداً

نشرت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي بيناناً أعلنت فيه عن تأجيل المهرجان العالمي الشهير من مايو إلى يوليو القادمين بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بنيانها إنّ المهرجان سيؤجل بشكل استباقي من موعد التقليدي الذي يقام في الفترة ما بين 11 إلى 22 مايو إلى الفترة الواقعة ما بين 6 و17 يوليو.

وقالت اللجنة المنظمة إنّها لا ترغب في إجراء تأجيلات مفاجئة كما حدث في العام الماضي عندما اضطرت لإلغاء المهرجان، واستبداله بنسخة شرفية شارك فيها 4 أفلام فقط.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان الشهير اكتفت العام الماضي بنشر قائمة ضمت 56 فيلماً كانت مرشحة للمشاركة في المسابقة التي تقام بشكل سنوي.

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