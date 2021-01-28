فيديو مؤثر.. أم تضحي بشعرها تضامناً مع ابنتها

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لأم برازيلية تحلق شعرها بشكل مفاجئ تضامناً مع ابنتها المصابة بالسرطان.

ونشرت الشابة البرازيلية لوسيانا ريبيلو البالغة من العمر 31 عاماً على حسابها في إنستجرام مقطع فيديو يظهر قيام والدتها بحلاقة شعرها تضامناً معها.

فأثناء حلاقة الأم شعر ابنتها وجهت الماكينة باتجاه شعرها بشكل مفاجئ، وقامت بقصه لتصبح مثل ابنتها.

وقالت الشابة التي تعيش في مدينة فولتا البرازيلية إنّها تفاجأت بالأمر، الأمر الذي دفعها للبكاء بشدة مع أمها.

ونال مقطع الفيديو تعاطفاً كبيراً على الإنترنت، حيث وصل عدد مشاهداته لأكثر من 2.3 مليون مشاهدة.

يذكر أنّ عدداً كبيراً من الناس تركوا تعليقات إيجابية دعموا من خلالها الشابة البرازيلية في رحلتها لمحاربة السرطان.

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