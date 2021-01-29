وفاة الفنان محمود عبدالغفار.. والنقابة تنعي رحيله

نعى عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنان عزوز عادل، رحيل الفنان محمود عبد الغفار، عبر صفحته على الفيسبوك: “تنعي نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير/ محمود عبد الغفار، إنا لله وإنا إليه راجعون، الجنازة بعد صلاة الجمعة غداً من مسجد الصباح الهرم”.

ويعتبر الفنان الراحل، أحد رموز مسرح الطليعة، وكانت بداياته في مجال التمثيل فترة الثمانينيات قدّم فيها الأدوار الثانوية، في السينما والمسرح والتليفزيون وكانت أغلبها أدوارًا لشخصيات مثل “الضابط” و”وكيل النيابة” و”الطبيب” و”المحامى”.

ومن أفلامه الشهيرة “جذور في الهواء” و”المنسي” و”المقامر” و”إتفرج يا سلام”.

وعن المسلسلات، التي شارك فيها “دموع في عيون وقحة” و”حكايات هو وهي” و”هارون الرشيد” و”لا أحد ينام في الإسكندرية” و”حارة 5 نجوم”.

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