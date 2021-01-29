مخرج “الاختيار” ينشر صورا عن كواليس الجزء الثاني

نشر المخرج المصري بيتر ميمي، صورا من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، بعد النجاح الذي حققه في الجزء الأول العام الماضي.

وعلّق بيتر ميمي، مازحا، على احدى الصور، وهو يمسك مسدسًا موجها للأعلى ” لما تبقى مخرج مسلسل #الاختيار”.

ويشترك في الجزء الثاني، من المسلسل، النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول الجزء الثاني من “الاختيار”، بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون من أجل الحفاظ على الوطن.

وسيُعرض المسلسل، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة المنتجة سينرجى، عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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