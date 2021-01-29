إيطاليا تحتفل بالذكرى المئوية لكاتبها الكبير ليوناردو شاشا

تستعد إيطاليا، هذه الأيام، الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد كاتبها الكبير ليوناردو شاشا “1921 – 1989″، عبر برامج وثائقية تلفزيونية وملاحق في الصحف والمجلات، وأفلام سينمائية مأخوذة عن أعماله الروائية تعرض في القنوات التلفزيونية الرسمية.

وستُنظم لقاءات بعدد من الساسة، على رأسهم رئيس الجمهورية الإيطالية، وعدد من الأدباء والمثقفين الإيطاليين والأوروبيين، إضافة إلى معارض للصور والكتب الروائية على المنصات الافتراضية لوزارة الكنوز الثقافية الإيطالية.

واستعاد الأدب الإيطالي مكانته المتميزة في تجارب كتاب أوروبا، وبرز كتاب من طراز براتوليني، بافيزي، أومبيرتو إيكو، ألبيرتو مورافيا، إيلزا مورانتي، إيتالو كالفينو، إيناسيو سيلوني، دينو بوزاتي، وليوناردو شاشا، وعشرات غيرهم، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وعاش شاشا، الذي كان يفخر على الدوام بلقبه العربي هذا، في بيئة قروية قريبة من مدينة أغريجينتو العريقة، واكتسب معرفة أساسية لواقع الجزيرة في فترة مضطربة من تاريخ إيطاليا التي شهدت الحرب العالمية الثانية وانهيارات نظامها الديمقراطي المسيحي.

وعن أعماله، “خرافة الديكتاتورية” و”صقلية وقلبها” و”بيرانديللو وأسلوبه”، صدرت روايته التي أذاعت شهرته في البلاد ككاتب مقتدر ومتميز وهي “رعايا ريغالبيترا” عام 1956.

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