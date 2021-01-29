مصر تنجح في إعادة 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، وصول 5 آلاف قطعة أثرية مستردة من الولايات المتحدة الأميركية بعد مفاوضات استمرت سنوات.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، “وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية والتي كانت بحوزة متحف الإنجيل المقدس بواشنطن”.

وأشار المشرف العام على إدارة الآثار المستردة شعبان عبد الجواد، إلى إن المجموعة تشتمل على نحو خمسة آلاف قطعة من مخطوطات البردي كُتب عليها نصوص باللغة القبطية و بالخط الهيراطيقي و الديموطيقي.

وأضاف عبد الجواد، هناك أيضا مخطوطات لصلوات دينية مسيحية مدونة بالعربية والقبطية معاً أو العربية فقط وعددا من الأقنعة الجنائزية وأجزاء من توابيت ورؤوس تماثيل حجرية ومجموعة من البورتريهات، سيتم إيداع القطع المتحف القبطي في القاهرة.

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