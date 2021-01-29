جوجل تعلن عن ثغرة في غاية الخطورة أصابت تطبيقات المحادثة مثل فيس تايم، واتساب وماسنجر!

نشرت جوجل تقرير مفصّل عن ثغرة خطيرة جدًا متواجدة في أشهر تطبيقات المراسلة والدردشة الموجودة حاليًا، وهذه التطبيقات تضم فيس تايم من أبل، واتساب وفيسبوك ماسنجر من فيسبوك، تطبيق سيجنال وكذلك تطبيق جوجل دو من شركة جوجل نفسها!

ثغرة خطيرة في تطبيقات فيس تايم وواتساب وماسنجر وغيرها

الثغرة تم الكشف عنها من طرف فريق Project Zero التابع لشركة جوجل، وببساطة فهذه الثغرة تستغل خطأ موجود بالفعل في مكتبة برمجية معروفة باسم WebRTC، وهذه المكتبة ببساطة يتم استخدامها في جميع تطبيقات المحادثة التي تعتمد على المحادثة في الوقت الفعلي، وهو ما يعني إمكانية وصول الرسائل للمستخدم الثاني بمجرد إرسالها من المستخدم الأول.

الثغرة كانت موجودة ضمن عملية التحقق الخاصة بالمكالمات، وببساطة، من خلال الثغرة كان بإمكان المخترقين أن يرسلوا لك مكالمة صوتية ومن ثم يتم الرد عليها تلقائيًا دون أن يوافق المستخدم الثاني! وهو ما ساهم في ظهور عمليات تجسس وتصنت واضحة.

التطبيقات المصابة بهذه الثغرة هي:

• واتساب

• جيو شات

• سيجنال

• جوجل دو

• فيسبوك ماسنجر

وأول تطبيق أصيب بهذه الثغرة وتم استخدامها هو فيس تايم!

لو تلاحظ، تطبيق تيليجرام هو الوحيد غير الظاهر في هذه القائمة، والتفسير الوحيد لذلك هو أن تيليجرام قد اكتشف الثغرة وقام بإغلاقها ومعالجتها دون أن يعلن عنها، هذا في ظل وجود تطبيق سيجنال بالرغم من أنه الأكثر أمانًا حاليًا!