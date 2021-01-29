رجل يطالب بتعويض مقداره 2.25 مليون دولار إثر سجنه ظلماً 20 عام

طالب رجل من كوريا الجنوبية الحكومة أن تعوضه بمبلغ مالي مقداره 2.25 مليون دولار بعد أن قضى في السجن 20 عاماً وأطلق سراحة عام 2009 بعد إتمامه حكم السجن.

وأعلنت الشرطة قبل شهر أن أحد مواطنيها اعترف بأنه هو من قام بعملية القتل الى جانب جرائم اخرى وتبين أن الرجل بريء من التهمة سجن ظلماً لمدة 20 عام، قدمت المحكمة اعتذاراً للرجل نيابة عن السلطة القضائية.

ورفع الرجل دعوى قضائية منفصلة أمس الخميس ضد الحكومة الكورية للمطالبة بتعويض مالي بموجب قانون التعويض الجنائي الذي يحق له أن يطالب بتعويض مالي يقدر بـ5 أضعاف الحد الأدنى للأجور عن كل يوم يقضيه في السجن.

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