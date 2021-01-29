حجر كريم يثير دهشة ملايين الناس بسبب الشبه الكبير مع شخصية مشهورة

عُثِر على حجر كريم في جنوب البرازيل يسمى العقيق ونشر مالك الحجر الذي يهوى جمع الأحجار الكريمة صورة له وحققت الصورة انتشاراً واسعاً بسبب الشبة الكبير مع شخصية شهيرة من دمى شارع سمسم، ذات العيون الزرقاء.

وتلقى مالك الحجر اتصالاً هاتفياً من الممثل الذي يلعب دور “كوكي مونستر” في “شارع سمسم” بعد أن لاحظ الشبه بين الحجر والشخصية الكرتونية.

يذكر أن العقيق هو شكل من أشكال حجر الكوارتز، وهو الشكل البلوري لثاني أكسيد السيليكون، الذي يتطور داخل التجاويف في الصخور البركانية وتتشكل التجاويف بواسطة فقاعات غازية في الحمم الساخنة.

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