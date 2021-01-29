كيفية نقل المحادثات من واتس اب إلى تيليجرام بسهولة؟

مؤخراً قام واتس اب بتغيير سياسة الخصوصية لتجميع كم أكبر من بيانات المستخدمين من أجل الخدمات الإعلانية، ومع تزايد الغضب والقلق بشأن الخصوصية قرر العديد من المستخدمين الانتقال إلى بدائل واتس اب مثل تيليجرام.

موسم الهجرة إلى تيليجرام

وفقاً لما أعلنه تطبيق تيليجرام، فإن شهر يناير من عام 2021 الجاري شهد انضمام ما يزيد عن 100 مليون مستخدم جديد إلى التطبيق.



هذه الهجرة العظمى إلى تطبيق تيليجرام تأتي كردة فعل للإجراءات التي اتخذها واتس اب بشأن جمع بيانات المستخدمين والتي تجبرهم على الموافقة عليها غصباً أو الاضطرار إلى حذف الحساب في موعد أقصاه مايو المقبل.

تيليجرام بات الوجهة الأولى والبديلة لواتس اب لأن مستوى الخصوصية به أعلى ولا يقوم بمشاركة بيانات مع أي جهة ويقدم تجربة استخدام مثالية تتفوق على واتس اب في بعض الجوانب.

كيفية نقل محادثات واتس اب إلى تيليجرام ؟

واتس اب قد يكون التطبيق الذي تستخدمه منذ وقت طويل وعليه يوجد آلاف الرسائل المتبادلة مع الأصدقاء والأحبة وزملاء العمل، والانتقال إلى تطبيق بديل قد لا تكون عملية سهلة.

نعم، يمكن استخدام واتس اب وتيليجرام بالتوازي بدون أي مشاكل لكن مع التحديث الجديد لتطبيق تيليجرام بات من الممكن نقل المحادثات إليه من واتس اب (وأيضاً الصور والفيديو والملفات إذا أردت)، وإليك الطريقة:

عليك أولاً تحديث تطبيق تيليجرام الآن إلى أحدث إصدار من متجر جوجل بلاي للأندرويد أو الآب ستور لأجهزة الايفون والايباد.

يمكنك نقل المحادثات من واتس اب سواء المحادثات الفردية أو محادثات المجموعات.

قم بفتح واتس اب وفتح جهة الاتصال أو المجموعة التي تود نقل المحادثات منها.

على الايفون: قم بالضغط على أيقونة المحادثة ثم اختيار نقل الدردشة Export Chat ثم اختر تيليجرام من قائمة المشاركة.

على الأندرويد: قم بالضغط على الثلاث نقاط أعلى الشاشة > المزيد More > نقل الدردشة Export Chat ثم اختر تيليجرام من قائمة المشاركة.

يمكنك نقل المحادثات فقط، أو المحادثات متضمنة ملفات الوسائط مثل الصور والفيديو وغير ذلك.

بعد ذلك اختر من تيليجرام جهة الاتصال أو المجموعة التي تود نقل المحادثات إليها.

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