مجموعة من السرطانات البحرية تغزو شبه جزيرة كامتشاتكا

قدم سكان مدينة النرويج بعض الشكاوي بعد أن غزت سرطانات بحرية شبه جزيرة كامتشاتكا تسمى الجيش الأحمر الستاليني وذلك بعد أن نقلها العلماء السوفيت من أقصى الشرق في سبعينيات القرن الماضي الى جزيرة كولا في أقصى غرب روسيا.

ويعود سبب عودة السرطانات الى المنطقة الى انها لم تتكيف مع مياه تلك المنطقة فحسب بل وهاجرت إلى بحار النرويج، بما فيها جزر لوفوتن وأصبحت تثير مشاكل كبيرة أمام الصيادين وتمزق شباكهم بمخالبها.

واشتكى أيضاً دعاة حماية البيئة من السرطانات لأن المستعمرات الكبيرة منهم تأكل بلح البحر والرخويات والعوالق وغيرها، ما يخل بتوازن النظام البيئي.

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