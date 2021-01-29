السيارة الخارقة “تواتارا” تسجل سرعة قياسية لتصبح أسرع سيارة في العالم

سجلت سيارة “تواتارا” المملوكة لشركة “إس إس سي” أعلى سرعة في العالم تبلع نحو 455 كلم في الساعة لتكون بذلك أسرع سيارة في العالم ويبلغ سعرها 1.9 مليون دولار.

وحققت هذه السرعة بفضل محرك من 8 أسطوانات يوّلد قوة تصل إلى 1750 حصانا، فضلاً عن تصميم المركبة الذي استغرق ما يقارب العقدين ومستوحى من تصاميم الطائرات المقاتلة.

وشكك عشاق السيارات في الرقم القياسي الأول الذي حققته 532 كلم في الساعة بسبب تناقض في البيانات المسجلة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبعدها سارت السيارة في اتجاهين متعاكسين وسجبت أعلى سرعة في العالم في غضون ساعة واحدة.

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