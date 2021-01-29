أفضل أجهزة تحضير الطعام المُتاحة للشراء في 2021

يمكن لأفضل أجهزة تحضير الطعام أن تساهم بشكل كبير جداً في جعل تحضير الوجبات الغذائية أسهل وأسرع، وعلى عكس الخلاطات المخصصة عموماً للسوائل، فإن أجهزة تحضير الطعام على الجانب الآخر تماماً وذلك لأن هذا النوع من الأجهزة هو الأفضل للتعامل مع العناصر الصلبة بشتى أنواعها وكذلك العناصر السائلة، ولذلك فهي تعتير جزء مهم وأساسي في كل منزل وخاصة في الوقت الحالي ولذلك قررنا أن نجمع لكم اليوم أفضل هذا النوع من الأجهزة التي يمكن من خلالها تحضير الطعام والتي يمكنك شرائها في هذا العام.

أفضل أجهزة تحضير الطعام في الوقت الحالي:

1. KitchenAid KFC3516ER 3.5-cup

قد يعتقد الكثير من الأشخاص أنه لكي تستطيع أن تحصل على أحد أجهزة تحضير الطعام المتميزة الموجودة في السوق فإنك ستدفع الكثير من المال مقابل هذا الأمر، لا ننكر بأن هناك بعض الأجهزة التي تأتي بأسعار باهظة ولكن في نفس الوقت يمكنك اقتناء أحد أجهزة تحضير الطعام بسعر مناسب جداً للأعمال المنزلية، والدليل على ذلك الجهاز الأول في قائمتنا والذي يأتي بسعر 29 دولار فقط، وسعره المنخفض لا يعني أن جودته رديئة، فهو تعتبر واحد من أفضل محضرات الطعام المناسبة للمهام المنزلية غير الثقيلة، يأتي هذا الجهاز بسرعتين مختلفتين الأولى منخفضة وهي مناسبة تماماً للتقطيع، والثانية عالية وهي مناسبة تماماً للهرس، كما أن الجهاز أيضاً يأتي بمحرك 240 واط بالتأكيد ليس قوياً بما يكفي لإدارة مهام تجهيز الطعام الصعبة.

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2. Hamilton Beach 70725A

إذا كانت الماكينة الأولى لا تناسب معك أو كنت تقوم ببعض مهام الطبخ الصعبة، فيمكنك التفكير في الخيار الثاني وهو ماكينة Hamilton Beach والتي تعتبر من أفضل أجهزة تحضير الطعام متوسطة الحجم والمناسبة تماماً لذوي الميزانية المحدودة، حيث تأتي هذه المحضرة بسعر 65 دولار فقط، وبجانب هذا السعر فهي تتميز بالكثير من المميزات مثل محرك بقوة 450 واط قوي بما يكفي للأعمال الصعبة نسبياً، بالإضافة أيضاً إلى وجود أزرار انضغاطية مخصصة للتقطيع والهرس والخلط مما يوفر تحكم أكبر للمستخدم مقارنة بمحضرات الطعام الأخرى.

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3. Cuisinart DFP-14BCNY

بعد عرض الخيارات المناسبة للمهام البسيطة ومتوسطة الصعوبة، ننتقل الآن إلى أحد الخيارات التي يمكن أن تكون مناسبة بشكل كبير لمهام تقطيع الكثير من أنواع الأطعمة المختلفة، تعتبر محضرة Cuisinart DFP-14BCNY واحدة من أفضل أجهزة تحضير الطعام المتميزة، وذلك لأنها تأتي بسعة 14 كوب ومحرك 720 واط قوي يما يكفي لإدارة الكثير من المهام الثقيلة.

تأتي أيضاً هذه الماكينة بمجموعة متنوعة من الملحقات المختلفة بما في ذلك قرص تقطيع قياسي، وقرص تقطيع متوسط، وشفرات تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة أيضاً إلى وجود أنبوب تغذية واسع يساعدك في إضافة أي مواد أخرى أثناء تشغيل هذه الآلة، بالتأكيد ستأتي هذه الآلة بسعر مغاير تماماً لمحضرات الطعام السابقة، نظراً لحجمها وقوتها، ولذلك فإن سعر هذه الماكينة هو 220 دولار.

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4. Braun FP3020

تعتبر شركة Braun من الشركات الألمانية المشهورة جداً في صناعة أجهزة الطبخ والعديد من الأجهزة الإلكترونية عموماً، ومن بين الأنواع الأخرى المعروضة في هذه القائمة فإن شركة براون تحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، تقوم هذه الماكينة بجميع الوظائف النموذجية المتمثلة في التقطيع والهرس والخلط والعصر على أكمل وجه، كما أنها تحتوي على 11 إعداد سرعة مختلف ومحرك هادئ بالرغم من أن المحرك قوي نسبياً حيث تبلغ قوته 600 واط تقريباً، وعلى عكس محضرات الطعام التي تتميز بمجوعة كبيرة من القدرات والحجم الكبير، فإن سعر هذه الماكينة معقول جداً حيث تأتي الماكينة بسعر 180 دولار فقط.

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5. Ninja QB900B Master Prep blender

الماكينة الأخيرة في قائمتنا تعتبر أصغر محضرات الطعام المذكورة في القائمة، ولذلك فهي مناسبة تماماً للاستخدام الشخصي أو الحفلات الصغيرة، تشتمل هذه الماكينة على إبريق سعته 48 أونصة ومجموعة شفرات مكدسة ووعاء مفرمة سعته 16 أونصة، ومجموعة من شفرات التقطيع المختلفة، وبالتالي إذا كنت تريد اقتناء أحد محضرات الطعام ولكنك لا ترغب في الحجم الكبير أو القدرات العالية فهذه الماكينة هي الأنسب بالنسبة لك، جدير بالذكر أن هذه الماكينة يبلغ سعرها 49.99 دولار.

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