تعرفوا على الفرق بين اللبن كامل الدسم وقليل الدسم

أكدّت الجمعية الألمانية للتغذية وجود فرق بين اللبن كامل الدسم واللبن قليل الدسم.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ اللبن كامل الدسم يضم دهوناً بمعدل 3.57 غراماً لكل 100 غرام، بالإضافة للفيتامينات A، E، D، بالإضافة للفيتامين K، وسعرات حرارية تفوق اللبن قليل الدسم.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن اللبن قليل الدسم على الدهون بنسبة 1.6 غرام لكل 100 غرام، كما نصحت الجمعية الألمانية البالغين بتناول 200 إلى 250 غرام من اللبن أو منتجات الألبان كالزبادي أو اللبن الرائب، بالإضافة لتناول 50 إلى 60 غرام من الجبن، وذلك للحصول على المواد الغذائية الضرورية لأجسامهم.

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