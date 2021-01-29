رحيل الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون

أعلنت عائلة النجمة الأمريكية سيسلي تايسون عن وفاتها عن عمرٍ يناهز 96 عاماً بعد معاناتها من أمراض تقدم العمر.

واشتهرت الفنانة الراحلة خلال حياتها بتجسيد شخصية المرأة السمراء القوية التي تواجه مصاعب الحياة وتتغلب عليها، كما تعد الممثلة الراحلة من أهم نجوم هوليوود، حيث شاركت خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 60 عاماً في مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها فيلم ساوندر الذي عرض في العام 1972 والذي ترشحت بسبب لجائزة الأوسكار، كما حصدت النجمة خلال مسيرتها العديد من الجوائز أبرزها جائزة الإيمي في 3 مناسبات، بالإضافة إلى جائزة توني.

يذكر أنّ سيسلي تايسون قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأفلام أبرزها ساوندر، السيرة الذاتية للآنسة جين بيتمان، وكونفدريت ويدو تيلز أول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية