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رحيل الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت عائلة النجمة الأمريكية سيسلي تايسون عن وفاتها عن عمرٍ يناهز 96 عاماً بعد معاناتها من أمراض تقدم العمر.

واشتهرت الفنانة الراحلة خلال حياتها بتجسيد شخصية المرأة السمراء القوية التي تواجه مصاعب الحياة وتتغلب عليها، كما تعد الممثلة الراحلة من أهم نجوم هوليوود، حيث شاركت خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 60 عاماً في مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها فيلم ساوندر الذي عرض في العام 1972 والذي ترشحت بسبب لجائزة الأوسكار، كما حصدت النجمة خلال مسيرتها العديد من الجوائز أبرزها جائزة الإيمي في 3 مناسبات، بالإضافة إلى جائزة توني.

يذكر أنّ سيسلي تايسون قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأفلام أبرزها ساوندر، السيرة الذاتية للآنسة جين بيتمان، وكونفدريت ويدو تيلز أول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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