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علقوا في الثلج فحصلوا على لقاح كورونا مجاناً

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علق عددٌ من العاملين في قطاع الصحة في ولاية أوريغون أثناء عودتهم من رحلة تطعيم على الطريق السريع 199 الواقع بالقرب من مدينة بايس هيل بسبب تساقط الثلوج الكثيف الذي شل حركة السير.

وكان بحوزة فريق التطعيم 6 جرعات من لقاح كورونا ستنتهي صلاحيتها في حال لم يتم استخدامها بفترة قصيرة، ما دفع الفريق المكون من 20 شخصاً لسؤال سائقي السيارات العالقين معهم عن رغبتهم بالحصول على لقاح مجاني للفيروس.

وبالفعل نجح الفريق في منح اللقاحات ل6 أشخاص مستفيدين من سيارة الإسعاف الموجودة بحوزتهم.

وعبّر الفريق الصحي عن سعادتهم بهذا الأمر، ووصف مايك ويبر مدير الصحة العامة في مقاطعة جوزفين والذي كان مشاركاً بعملية التطعيم بأنها واحدة من أفضل عمليات التطعيم التي قام بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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