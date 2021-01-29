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وفاة فنانان مغربيان بعد إصابتهما بكورونا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجِعَ الوسط الفني المغربي بوفاة الفنانة زهور المعمري عن عمرٍ يناهز 78 عاماً، والفنان البشير السكيرج عن عمرٍ يناهز 81 عاماً متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونعى عدد كبير من الفنانين المغربيين والعرب النجمين الراحلين اللذين كانا من أهم الممثلين المسرحيين في المغرب والوطن العربي خلال العقود الماضية، كما عدّ المعزون رحيل الفنانين خسارة كبيرة للدراما والمسرح المغربي بشكل خاص والعربي بشكل عام.

وحصد الراحلان مجموعة كبيرة من الجوائز أبرزها جائزة مهرجان التلفزيون والإذاعة في العاصمة التونسية التي حققتها زهور المعمري عن دورها في مسلسل امرأة في دوامة الحياة.

يذكر أنّ الفنانين الراحلين قدما خلال مسيرتهما الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة أبرزها غراميات الحاج مختار الصولاي، البحث عن زوج امرأتي، امرأة في دوامة الحياة، فيلم الرسالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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