واتس آب يطلق ميزة حماية جديدة

قامت شركة فيس بوك المالكة للتطبيق بالإعلان عن ميزات أمان جديدة في إطار سعيها لاستعادة ثقة العملاء بميزات الأمان والخصوصية الموجودة في التطبيق.

وأطلقت الشركة الأمريكية ميزة جديدة مخصصة لنسخة الويب من التطبيق الأكثر انتشاراً في العالم، حيث أصبح بإمكان المستخدمين توثيق هويتهم عبر بصمتي الأصبع والوجه خلال ربط الأجهزة ببعضها البعض.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ التطبيق سيطلب من المستخدم أثناء ربط جهاز الحاسوب بالهاتف الذكي توثيق الهوية بالبصمة الأصبع أو الوجه قبل فتح نافذ التوثيق برمز الاستجابة السريع QR.

وأكدّت فيس بوك قدرة هذه الطريقة على مساعدة المستخدم في معرفة الجلسات النشطة، عمليات التسجيل التي قام بها، وإلغاء أي ربط في حال اكتشف جلسة لا تخصه، مشيرة لعدم حصولها على بيانات بصمة المستخدم، لأن التعامل معها يكون وفق نظام التشغيل، ولا يتم إرسال أي شيء لها.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية تهدف من خلال هذه الميزة لحماية الحسابات من اختراقات القراصنة، ولتعزيز الأمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية