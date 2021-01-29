نظام أندرويد 12 سيتيح تغيير التصميم والألوان للنظام وحتى للتطبيقات نفسها

جوجل قد قدّمت محرّك متكامل يعمل على تغيير التصميم والألوان وذلك في النسخ الخاصة بالمطورين من نظام أندرويد 11، هذا النظام قد سمح للمستخدمين بتغيير الألوان وتغيير شكل الأيقونات إلى جانب تغيير الخط المستخدم، ويبدو أن نظام أندرويد 12 سيدعم هذه الخاصية بشكل أقوى وأكثر وضوحًا.

نظام أندرويد 12 سيدم تغيير الألوان والتصميم بحرية

حسب تقرير حديث من أحد المصادر الموثوقة، نظام أندرويد 12 سيضم محرّك قوي لأداء هذه المهمة Theming Engine وذلك على عكس المحرك الموجود حاليًا في أندرويد 11 والذي لا يتيح لك سوى تغييرات بسيطة ومحددة،

التقرير يوضح أيضًا أن لمحرك الجديد سيتيح الاختيار بين عدد من الألوان بجانب تحديد لون رئيسي للتصميم ومن ثم لون فرعي للتصميم، إضافة إلى ذلك -والأهم- أن المحرّك الجديد سيسمح للمستخدمين بالتعديل على ألوان وتصميم تطبيقات الطرف الثالث! وهو ما يعني أنه سيكون بإمكان المستخدم وضع ألوانه المناسبة في أي تطبيق.. مثلًا يُمكنك تحويل فيسبوك للألوان الأخضر والرمادي بدلًا من الأزرق والأصفر!

أوضح التقرير أن المحرك الجديد القادم في نظام أندرويد 12 لازال حتى الآن في مرحلة التصميم والبرمجة، وهو أمر مفهوم ولا مشكلة فيه هذا حيث أن جوجل لديها أكثر من ستة أشهر من الوقت قبل أن تطلق نظام أندرويد الأحدث.

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