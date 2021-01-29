لوحة نادرة من عصر النهضة تباع بسعر قياسي

أعلنت دار سوذبير للمزادات في نيويورك عن بيع لوحة الشاب الذي يحمل الميدالية برقم قياسي وصل إلى 92.2 مليون دولار أمريكي.

وقال المسؤولون في دار المزادات إنّ اللوحة التي رسمها الفنان الإيطالي ساندرو بوتيشيلي في عصر النهضة بيعت يوم الخميس لشخصٍ لم تكشف هويته، مشيرين إلى أنّ هذا الرقم يعد قياسياً بالنسبة لأعمال الفنان الإيطالي، وبالنسبة لدار المزادات التي لم تبع لوحة بهذا السعر من قبل، وتعد لوحة الشاب الذي يحمل الميدالية واحدة من 12 لوحة معروفة من لوحات بوتيشيلي.

يذكر أنّ لوحتي بوتيشيلي الكبيرتين مولد فينوس وبريمافيرا موجودتان في معرض أوفيتسي في فلورنسا.

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